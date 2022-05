Show de rock faz CBF modificar o local da partida entre Cruzeiro x Remo pela Copa do Brasil

A partida entre Cruzeiro-MG X Remo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022 sofreu mais uma alteração. O confronto que havia mudado de data, passando do dia 11 para o dia 12 de maio, agora mudou de local, saindo do Mineirão para o Estádio Independência, às 19h30, em Belo Horizonte (MG). A informação foi divulgada no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No documento emitido pela entidade que comanda o futebol nacional, o Cruzeiro, mandante da partida, solicitou a mudança por indisponibilidade do Estádio Mineirão, que receberá neste dia, o show da banda de rock norte-americana Metallica, vetando assim a realização do jogo, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, além de uma premiação de R$3 milhões ao vencedor do confronto.

O primeiro encontro entre Leão Azul x Raposa, ocorreu no dia 19 de abril, em Belém, no Estádio Baenão. O Remo venceu o Cruzeiro de virada, pelo placar de 2 a 1 e conquistou a vantagem de jogar pelo empate a partida de volta, na capital mineira. Ao clube celeste resta vencer o Remo por dois gols de diferença para conquistar a vaga de forma direta, caso vença por apenas um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nas cobranças de pênaltis.

Cruzeiro x Remo duelam no dia 12 de maio, quarta-feira, às 19h30, no Estádio Independência, em Minas Gerais (MG). A partida decisiva e que vale uma cota milionária terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.