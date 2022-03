Tabu! Remo não perde para o Cruzeiro há mais de 40 anos; clube mineiro é 'freguês' nos confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu em sorteio os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2022. Remo x Cruzeiro-MG se enfrentam em partidas de ida e de volta e lutam por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional, além da cota milionária de R$3 milhões. No confronto direto entre Leão Azul x Raposa, o clube paraense leva a melhor.

Remo x Cruzeiro já se enfrentaram 12 vezes em toda a história, 11 delas em competições oficiais e apenas um amistoso. O primeiro confronto entre os clubes ocorreu em 25/03/1970, em um amistoso em Belo Horizonte (MG), o Cruzeiro goleou o Remo pelo placar de 8 a 1, mas o Remo possui o melhor retrospecto no confronto.

A equipe azulina venceu seis partidas, empatou quatro e perdeu apenas dois jogos para o Cruzeiro, incluindo uma goleada do Remo pelo placar de 5 a 1, no Estádio Mineirão, pela Série A do Brasileiro, com show do atacante Helinho e também do meia Cuca, que hoje é técnico de futebol.

Nas duas últimas vezes em que Remo x Cruzeiro se encontraram foi no ano passado, pelo Brasileiro da Série B. O Leão “brocou” a Raposa duas vezes, a primeira em Belém, no Baenão, com um golaço de voleio do atacante. Já em Belo Horizonte, o Remo venceu por 3 a 2.

Veja os confrontos entre Remo x Cruzeiro

25/03/1970 - Cruzeiro 8 x 1 Remo - Amistoso

03/12/1972 - Remo 2 x 2 Cruzeiro - Brasileiro-Nacional

17/09/1975 - Cruzeiro 0 x 0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

13/11/1977 - Remo 4 x 0 Cruzeiro - Brasileiro-Copa Brasil

10/10/1979 - Cruzeiro 3 x 0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

27/02/1980 - Cruzeiro 0 x 0 Remo - Brasileiro-Taça Ouro

21/08/1994 - Remo 2 x 1 Cruzeiro - Série A

11/09/1994 - Cruzeiro 0 x 1 Remo - Série A

01/11/1994 - Remo 0 x 0 Cruzeiro - Série A

16/11/1994 - Cruzeiro 1 x 5 Remo - Série A

20/07/2021 - Remo 1 x 0 Cruzeiro - Série B

28/10/2021 - Cruzeiro 1 x 3 Remo - Série B