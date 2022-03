Adversários na Copa do Brasil, Remo x Cruzeiro se enfrentaram em 2021; assista ao último confronto

O Remo vai encarar o Cruzeiro-MG pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentaram no ano passado pela Série B do Brasileiro, com o Leão Azul levando a melhor nas duas partidas.

O último jogo entre as equipes ocorreu no dia 28 de outubro de 2021, no Estádio Independência, em Minas Gerais (MG), com vitória azulina por 3 a 1.

