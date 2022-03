Remo encara o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil; duelo tem R$ 3 milhões em jogo

O Remo conheceu o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio da tarde desta segunda-feira (28) definiu o Cruzeiro como rival do Leão na competição mata-mata. Serão jogos de ida e volta, com datas e horários a serem divulgados. Quem passar para as oitavas conquista uma cota de R$ 3 milhões.

Confira os restantes dos confrontos da terceira fase: