Última vitória do Remo contra Cruzeiro rendeu provocação do Leão nas redes; relembre

O último encontro entre Remo x Cruzeiro, pela Série B, o Leão Azul venceu por 3 a 1, em Belo Horizonte (MG). Nesta partida o clube paraense “tirou onda” com a Raposa e brincou no perfil oficial do clube no Twitter, chamando o time mineiro de “freguês”.

Agora em divisões diferentes, Leão x Raposa serão adversários novamente, dessa vez pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto entre paraenses x mineiros vale a cota de R$3 milhões.

