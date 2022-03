Contra o Cruzeiro, Remo decide vaga nas oitavas da Copa do Brasil fora de casa; confira

Além dos confrontos da terceira fase, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou também a ordem dos duelos. O Remo, que encara o Cruzeiro, joga a partida de ida em casa, no Baenão, na semana do dia 20 de abril. Já a volta será com o mando da Raposa, em Minas Gerais, na semana do dia 11 de maio.

Vale lembrar: em caso de empate em pontos e saldo de gols ao final dos dois jogos, o confronto entre Remo e Cruzeiro será decidido pelas cobranças de pênaltis. Acompanhe ambos os jogos no lance a lance do portal OLiberal.com.