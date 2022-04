Com lucro de mais de R$ 200 mil, Remo divulga borderô da partida contra o Cruzeiro

O Remo divulgou o borderô da partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e com números positivos. O clube azulino obteve um lucro acima dos R$ 200 mil reais, no jogo vencido pelo Leão, por 2 a 1, no Estádio do Baenão. No total, foram 11.579 pagantes e a renda total de R$ 391.835,00. O documento com os números detalhados foi publicado no site oficial do clube, na área de transparência.

Em despesas, o Remo teve um gasto de R$ 158.275,23. Obtendo assim um lucro de R$ 235.559,77 para os cofres do Leão Azul. Além do público pagante, estiveram presentes mais 998 credenciados, com o público total da partida sendo de 12.577. Vale lembrar, os ingressos para a partida variaram entre R$ 50 e R$ 100.