Viraliza suposta nova camisa do Remo; clube realiza o lançamento nesta sexta-feira

O Remo realiza o lançamento da novo uniforme para a temporada 2022 na noite desta sexta-feira (22). No entanto, nas últimas horas, viralizou a suposta nova camisa do Leão. Aparentemente, o manto azulino na imagem abaixo seria a camisa número um dos jogadores. A equipe de O Liberal tentou a contato com o próprio Remo, que até o momento não confirmou a veracidade.

Clube ainda não confirmou se este é de fato o novo manto azulino para 2022 (Reprodução)

O lançamento oficial da camisa ocorre a partir das 18h desta sexta, na Casa Samba (Av. Tamandaré esquina com R. Dr. Assis). O evento contará com DJs e a participação do grupo I Love Pagode.