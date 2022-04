Vanílson é apresentado no Baenão e revela ansiedade antes de jogar no Remo: 'vontade muito grande'

Apesar de já ter estreado com a camisa do Remo, o atacante Vanílson foi formalmente apresentado pela diretoria nesta quinta-feira (21) no estádio do Baenão. Em entrevista coletiva, o jogador falou da ansiedade que estava para entrar em campo com a camisa do Leão.

"Era uma ansiedade boa, já que a vontade de tá aqui era muito grande. A estreia foi boa, mas poderia ter sido melhor se tivesse marcado um gol. O importante foi que consegui ajudar o time em uma vitória importante. Creio que os gols vão acabar saindo em outras partidas, naturalmente", explicou.

Natural de Goiânia, Vanílson, de 31 anos, estava no Arar, clube da Arábia Saudita e já tinha sido anunciado pelo Remo no início da temporada. Porém, o jogador teve problemas com o visto e não pôde retornar ao Brasil. O atacante precisou cumprir o restante do contrato pelo clube árabe.

Apesar da demora, Vanílson disse que conseguiu se integrar ao elenco azulino rapidamente e aposta em uma boa campanha do Remo na Série C. O jogador, que foi campeão da Terceirona em 2015 com o Vila Nova, acredita que pode trazer experiência ao grupo em busca do acesso.

"Tenho alguma experiência na competição e ano passado fiz alguns jogos e alguns gols na Série C. É uma competição difícil, em que cada jogo é uma batalha. Mas temos uma equipe qualificada e vamos devolver o Remo de volta à Série B", disse.

O próximo confronto do Remo pela Série C será neste sábado (23), às 19h, contra o São José-RS, no Baenão. A partida, válida pela 3ª rodada da Terceirona, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.