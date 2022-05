Globo pede e jogo Cruzeiro x Remo pela Copa do Brasil sofre alteração; partida pode mudar de local

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou a data da partida de volta entre Cruzeiro-MG x Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. O jogo que estava marcado para a terça-feira (11), passou para a quarta-feira (12), com o horário de 19h30 mantido. O jogo continua marcado para o Estádio do Mineirão, na cidade de Belo Horizonte (MG), porém, uma nova modificação deverá ser feita pela instituição que comanda o futebol nacional, já que a data coincide com o show da banda de rock Metallica, que está marcado para acontecer também no Mineirão.

A mudança na data foi publicada no site oficial da CBF, após solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão, para realizar ajustes na grade programação. O Clube do Remo venceu o primeiro jogo disputado no Baenão, em Belém, pelo placar de 2 a 1, de virada. Com a vitória o clube paraense conquistou a vantagem de jogar pelo empate para garantir a classificação para as oitavas de final. Já o Cruzeiro, que hoje é administrado pelo ídolo Ronaldo Fenômeno, precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga de forma direta. Caso o clube mineiro vença a partida por um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

O Cruzeiro é o maior detentor de títulos da Copa do Brasil com seis conquistas, já o Remo o máximo que cegou na competição nacional foi na semifinal de 1991, quando foi eliminado pelo Criciúma-SC. Mas no retrospecto do confronto entre Leão e Raposa, o clube paraense não perde para o Cruzeiro desde 1979, há quase 43 anos, 3 a 0 pelo Brasileiro-Copa Brasil.