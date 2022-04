Narrador se incomoda com tabu do Remo contra o Cruzeiro e diz: 'Impressionante como é freguês'

A vitória do Remo por 2 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em Belém, ampliou o retrospecto positivo do Leão Azul diante da Raposa mineira. São mais de 42 anos sem o Remo perder para o Cruzeiro e isso gera incomodo aos torcedores do clube de Minas Gerais. Durante narração da partida no canal Cruzeiro Sports, o narrador falou da freguesia para o Leão Azul.

Aos 34 minutos um dos narradores cita a situação em perder mais uma partida para o Remo na história.

“É impressionante como o Cruzeiro é freguês desse Remo. Nossa Senhora”

O jogo de volta entre Cruzeiro x Remo está marcado para o dia 11 de maio, em Belo Horizonte. O Remo possui a vantagem do empate para passar às oitavas de final da Copa do Brasil 2022.

Veja os confrontos entre Remo x Cruzeiro na história

25/03/1970 - Cruzeiro 8 x 1 Remo - Amistoso

03/12/1972 - Remo 2 x 2 Cruzeiro - Brasileiro-Nacional

17/09/1975 - Cruzeiro 0 x 0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

13/11/1977 - Remo 4 x 0 Cruzeiro - Brasileiro-Copa Brasil

10/10/1979 - Cruzeiro 3 x 0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

27/02/1980 - Cruzeiro 0 x 0 Remo - Brasileiro-Taça Ouro

21/08/1994 - Remo 2 x 1 Cruzeiro - Série A

11/09/1994 - Cruzeiro 0 x 1 Remo - Série A

01/11/1994 - Remo 0 x 0 Cruzeiro - Série A

16/11/1994 - Cruzeiro 1 x 5 Remo - Série A

20/07/2021 - Remo 1 x 0 Cruzeiro - Série B

28/10/2021 - Cruzeiro 1 x 3 Remo - Série B

19/04/2022 - Remo 2 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil