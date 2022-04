Show do Metallica pode mudar o local do jogo entre Cruzeiro e Remo pela Copa do Brasil

A partida de volta entre Cruzeiro-MG x Remo, pela Copa do Brasil, está marcada para ocorrer no dia 11 de maio, porém, o jogo poderá mudar de local, já que o Mineirão receberá o show da banda de rock Metallica.

Mesmo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tendo oficializado a partida para o Mineirão, mudanças podem ocorrer. O jogo está marcado para o dia 11 de maio, às 19h30, porém, no dia 12 de maio, a banda Metallica fará um show em Belo Horizonte (MG) e o palco será o Mineirão. A montagem da estrutura do show como palco, equipamentos de som, podem atrapalhar ficar comprometidos por conta da partida.

O jogo de volta pode mudar para o Estádio Independência, que pertence ao América-MG. O Coelho também disputará a segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil em Belo Horizonte, contra o CSA-AL, mas o jogo está marcado para o dia 10, um dia antes do confronto entre Cruzeiro x Remo.

A banda norte-americana de heavy metal Metallica iniciou a carreira em 1981 e até hoje leva uma multidão onde se apresenta. A banda fará quatro shows no Brasil, dando sequência à turnê marcada para antes da pandemia, que teve que ser cancelada. As datas e as cidades dos shows do Metallica são: