Técnico do Cruzeiro diz que vitória do Remo foi mais por erros da Raposa do que por méritos do Leão

A derrota para o Remo por 2 a 1, de virada, no Baenão pela partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil , fez o técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano reclamou da falta de eficiência do ataque cruzeirense, cita força da torcida no jogo de volta e afirma que resultado em Belém foi mais por falhas da Raposa, do que por méritos do Remo, em entrevista ao site MG Super Esportes.

“Se tem oportunidade de gol, tem que fazer. Recebemos dois gols de bola parada e é coisa para melhorarmos. Temos outro jogo em casa, com a nossa torcida e tudo fica mais lindo para jogar. Teremos que demostrar para o que somos feito, virar esse jogo”, disse

Pezzolano afirma estar tranquilo para o jogo de volta, em Belo Horizonte (MG), no Mineirão e afirmou que o resultado não foi por mérito do Remo, mas sim proporcionado pelo próprio Cruzeiro.

“Estamos tranquilos. O resultado negativo foi mais por nossa culpa do que pela virtude do rival. Isso podemos melhorar”, falou.

O jogo da volta entre Cruzeiro x Remo está marcado para o dia 11 de maio, às 19h30, no Mineirão. O Leão Azul possui a vantagem do empate para seguir na competição nacional, já a Raposa precisa vencer por dois gols de diferença para levar a vaga para as oitavas de final. Caso o Cruzeiro vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.