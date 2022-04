Técnico do Remo avalia vitória sobre o Cruzeiro, pela Copa do Brasil: 'Um jogo excepcional'

O Remo venceu o Cruzeiro no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e o técnico azulino, Paulo Bonamigo, avaliou a partida do Leão. O treinador valorizou a atuação do time, após o cansaço pela logística para enfrentar o Manaus, em que o time perdeu por 1 a 0, na Série C:

"Parabéns aos atletas por acreditarem em um jogo tão difícil. A gente jogou há três dias, teve desgaste, viagem. A equipe foi empurrada pela torcida azulina para buscar a virada, foi um jogo excepcional. Tivemos dificuldades para controlar o jogo, contra um adversário com ótima intensidade, mas no segundo tempo nos soltamos mais", opinou Bonamigo.

Com o resultado, o Remo precisa apenas de um empate para se classificar no duelo de volta. A partida ocorre na quarta feira, dia 11 de maio, às 19h30, no Mineirão, pela volta da Copa do Brasil. Em caso de derrota por mais de um gol de diferença, o Cruzeiro fica com a vaga. Se perder por apenas um de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Além disso, há uma cota milionária na balança: R$ 3 milhões para quem chegar às oitavas de final.

Enquanto isso, o Remo volta a focar na Série C. No próximo sábado (23), às 19h, o Leão tenta se recuperar contra o São José-RS, no Baenão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.