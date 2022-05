Série C: contratado há um mês, meio-campo ainda não deve estrear pelo Remo; saiba mais

Enquanto o Clube do Remo vai para a sua quinta partida pela Série C do Campeonato Brasileiro, alguns reforços anunciados pelo clube seguem em fase de transição física. Entre eles está o volante Jean Patrick, contratado em forma de empréstimo junto ao CRB-AL, por onde disputou 10 partidas este ano, pela Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. O último jogo do atleta foi no dia 2 de março, na derrota por 1 a 0 para a Portuguesa.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Desde então o Remo vem tentando acertas bases com o clube que detém os direitos do atleta. O contrato com o atleta só foi finalizado no início do mês passado, e incluiu a continuidade do tratamento médico realizado por ele, que sofreu uma lesão na perna enquanto atuava pelo CRB. Havia a expectativa pela estreia do atleta já no confronto contra o Brasil de Pelotas, marcado para este sábado, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, mas de acordo com fontes ligadas ao clube, ainda não será desta vez.

SAIBA MAIS



Jean vem fazendo transição física e por enquanto encontra-se na fase de realização de exames clínicos para conferir a evolução do tratamento. Assim, o atleta ainda não deve estrear com a camisa do Leão Azul nesta fase da Série C.