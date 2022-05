Remo compra mais da metade dos direitos econômicos de Curuá e renova com volante por dois anos

O Remo deve anunciar ainda hoje a renovação de contrato com o volante Paulinho Curuá. O jogador que foi contratado pelo Leão Azul após o Parazão do ano passado, estava com o seu vínculo próximo do fim, mas a diretoria do Remo tratou de manter o atleta no clube. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Leão Azul.

Paulinho Curuá ganhou destaque no Remo nesta temporada, durante o Campeonato Paraense e início da Série C. O jogador de 24 anos teve seu contrato renovado com o Remo por mais duas temporadas, com o clube azulino adquirindo 60% dos direitos econômicos do atleta e 40% ficando com o Tapajós, de Santarém. Os valores na negociação não foram revelados pela fonte.

Curuá atuou em 21 partida com a camisa do Remo e possui no currículo os títulos da Copa Verde em 2021, além da conquista do Campeonato Paraense deste ano. Antes de vestir o manto azulino, Curuá rodou o Estado do Pará e atuou por vários clubes, como São Raimundo, Carajás, Tuna Luso e o Tapajós. Fora do Estado defendeu as cores do São Raimundo-AM e do Central-PE.