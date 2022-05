Lateral-esquerdo do Remo passa por cirurgia de emergência em Belém e atacante segue em recuperação

Em plena disputa da Série C, o Clube do Remo tem se desdobrado para repor atletas ao técnico Paulo Bonamigo. Na manhã desta quarta-feira, o departamento médico do clube atualizou o estado de saúde de dois jogadores que passam por tratamento médico.

No início desta semana, o lateral-esquerdo Renan Castro foi submetido a um procedimento de emergência em um hospital particular. "O atleta foi submetido a cirurgia de emergência para tratamento de apencidite. A cirurgia foi realizada pelo cirurgião do aparelho digestivo Antônio Horta no Hospital Porto Dias. O procedimento correu bem e o jogador já está no quarto, passa bem e com previsão de alta para os próximos dias", diz o boletim.

O caso mais grave, no entanto, é do atacante Netto Norchang, que sofreu lesões no tornozelo direito, durante partida contra o Confiança, pela quarta rodada da Série C, no último domingo, enm Belém. De acordo com a atualização do caso, "Netto sofreu três ferimentos corto contusos na perna direita. Vem evoluindo bem, com previsão de retorno aos treinos físicos ainda esta semana", conclui.