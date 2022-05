Atacante do Remo sofre lesão no tornozelo durante a vitória sobre o Confiança; saiba mais

A participação do atacante Netto Norchang durante a vitória do Clube do Remo sobre o Confiança, na noite deste domingo, durou pouco mais de 15 minutos, o suficiente para o atleta iniciar a jogada do gol da vitória, marcado pelo estreante Albano e, minutos depois, sofrer um trauma no tornozelo, que o tirou imediatamente do gramado. O atleta sofreu um trauma corto-contuso na perna direita e será novamente avaliado ao retornar à Belém.

O lance envolvendo o atleta causou grande indignação à comissão técnica do Clube do Remo. Netto havia entrado em campo aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Bruno Alves e, aos 20 fez um cruzamento rasteiro, espalmado pelo goleiro Paulo Gianezini, deixando a sobra nos pés de Albano, que marcou o gol da vitória. Por volta dos 30, Netto chocou-se com o zagueiro Marquinhos e foi retirado de campo para os primeiros atendimentos, enquanto o técnico Paulo Bonamigo e outros atletas clamavam à arbitragem providência quanto ao atleta do Confiança.

Neto postou no Instagram como ficou (Divulgação / Instagram)

Os protestos não comoveram o árbitro José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (CBF-AL) , que respondeu aplicando cartão aos jogadores do banco de reservas. Logo em seguida foi detectada a lesão, que o forçará a realizar exames mais detalhados. O Remo volta a campo no próximo sábado, em partida contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul. O retorno da delegação azulina está previsto para a madrugada desta terça-feira.