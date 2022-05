Estreante Albano marca e Remo vence o Confiança fora de casa na Série C

Confiança e Remo duelaram noite deste domingo, na Arena Batistão, em Aracaju, em partida válida pela quarta rodada da Série C. O jogo bastante disputado foi vencido pelo Leão Azul, pelo placar de 2 a 1. A vitória deixou os remistas com sete pontos, na sétima posição, enquanto o Confiança segue na zona de rebaixamento, com um ponto e a 18ª posição.

Com os dois times na parte inferior da tábua classificatória, a partida começou movimentada para ambos, mas foi o Leão Azul que conseguiu furar o bloqueio defensivo logo no início da partida. Aos quatro minutos, Bruno Alves roubou bola no campo adversário e disparou ao ataque, mas a defesa cortou. A pressão inicial logo surtiu efeito, aos sete minutos, após Brenner abrir o placar de cabeça, no meio de dois zagueiros, completando cruzamento de Leonan, pela lateral esquerda.

O primeiro gol antes dos 10 minutos deixou o Confiança desestabilizado. O time do técnico Felipe Loureiro precisou sair para o jogo, o que fez a marcação adiantar. Assim, criaram-se espaços livres que o time azulino passou a perseguir. A resposta do Confiança veio aos 17, após bela jogada individual de Carlos Eduardo, que aplicou um chapéu em Leonan, antes de receber a falta. Na cobrança de Ítalo, dois zagueiros do Remo se chocaram e a bola foi para fora.

Rodrigo Pimpão foi importante na vitória do Remo sobre o Confiança, na Série C (Samara Miranda / Ascom Remo)

A partir dos 20 minutos o jogo ganhou equilíbrio. A maior parte das jogadas de perigo nascia pelas laterais. Assim, quando decorria 43 minutos, Matheuzinho recebeu bola no meio do campo adversário, driblou a marcação e chutou no ângulo esquerdo de Vinícius, marcando um golaço, que empatou a partida em 1 a 1.

Na etapa complementar, o técnico Paulo Bonamigo fez a primeira mudança, enquanto o Confiança voltou sem substituições. O jogo retomou em meio a pressão dos remistas, que usavam dos contra-ataques para criar chances de gol, até que, aos 20 minutos, o meia Albano, que havia acabado de entrar no lugar de Marciel, aproveitou o rebote do goleiro Paulo Gianezini para marcar o primeiro gol com a camisa do Remo, deixando o time paraense novamente na vantagem.

Remo vence o Confiança fora de casa (Samara Miranda / Ascom Remo)

Com nova mudança no placar, os dois times fizeram modificações. No Remo vieram Renan Castro, Albano, Netto Norchang e Vanílson, nos lugares de Leonan, Marciel, Bruno Alves e Brenner. Já o técnico do Confiança colocou em campo Oliveira, Alysson e Marquinhos, nas vagas de Matheuzinho, Renan Gorne e Adalto.

Bruno Alves, do Remo, foi expulso depois de já ter sido substituído (Samara Miranda / Ascom Remo)

A partir dos 30, a partida paralisou por várias vezes, uma confusão no banco de reservas provocou o cartão vermelho para Bruno Alves, que já havia sido substituído. Com poucos lances e muitas paralisações, o árbitro José Ricardo Vasconcellos Laranjeira encerrou o jogo aos 52 minutos, decretando a vitória azulina. No próximo sábado, o Remo vai até o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Brasil de Pelotas, enquanto o Confiança encara o Manaus, na Arena da Amazônia.

Ficha técnica:

Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)

Horário: 19h

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistente 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)

Assistente 2: Wagner José da Silva (AL)

Cartões Amarelos: Adalto, Raphael, Raí Lopes, Bruno Camilo (Confiança) Leonan, Renan Castro, Paulo Bonamigo (Remo)

Cartões Vermelhos: Bruno Alves (Remo)

Confiança: Paulo Gianezini; Carlos Eduardo (Adryan), Raphael, Nirley (Alemão) e Rai; Bruno Camilo, Baggio, Matheuzinho (Oliveira); Renan Gorne (Alysson), Ítalo e Adalto (Marquinhos)

Técnico: Felipe Loureiro.

Remo: Vinícius; Kevem, Daniel Felipe, Marlon, Leonan (Renan Castro); Anderson Uchôa, Marciel (Albano), Erick Flores, Bruno Alves (Netto Norchang) (Fernandinho); Rodrigo Pimpão e Brenner (Vanílson).

Técnico: Paulo Bonamigo