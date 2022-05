Lesão na perna deve deixar Netto Norchang de fora do Remo pelos próximos dias

O atacante Netto Norchang, do Remo, deverá ficar de fora da equipe nos próximos dias. Após sofrer uma lesão na partida contra o Confiança, pela Série C, o jogador não deve participar dos trabalhos físicos com o restante do elenco. No entanto, o tempo exato que o atleta ficará afastado ainda é incerto.

A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte próxima ao Remo. Segundo a informação, o jogador levou pontos na perna direita, o que impede a realização de atividades esportivas. Teoricamente, Netto poderá voltar ao treinos após a retirada dos pontos, no entanto o atleta passou por exames para verificar a gravidade da lesão.

O lance envolvendo o atleta causou grande indignação à comissão técnica do Clube do Remo. Por volta dos 30, Netto chocou-se com o zagueiro Marquinhos e foi retirado de campo para os primeiros atendimentos, enquanto o técnico Paulo Bonamigo e outros atletas clamavam à arbitragem providência quanto ao atleta do Confiança.

Os protestos não comoveram o árbitro José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (CBF-AL) , que respondeu aplicando cartão aos jogadores do banco de reservas. Logo em seguida foi detectado um trauma corto-contuso, que o forçará a realizar exames mais detalhados.

O Remo volta a campo no próximo sábado, em partida contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul. O retorno da delegação azulina está previsto para a madrugada desta terça-feira.