CBF muda horário da partida entre Remo e Palmeiras, em Belém, pela Copa do Brasil Sub-17

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (2) mudanças no horário da partida entre Remo e Palmeiras, válida pelo confronto de volta da segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. De acordo com a entidade, a partida, que seria disputada à tarde, será jogada às 20h.

Remo e Palmeiras, originalmente, estava marcado para ocorrer no dia 11 de maio, às 15h, no estádio do Baenão, em Belém. No entanto, a entidade determinou a mudança do horário do confronto para a noite. Segundo a CBF, a mudança ocorreu sob justificativa de que "era necessário a adequação do jogo do Remo da categoria adulto profissional".

Apesar das mudanças na partida do Baenão, o confronto de ida entre Remo e Palmeiras segue sem alterações. A primeira partida entre as equipes será na próxima quarta-feira (4), às 15h30, na Academia de Futebol II, em Guarulhos (SP).

Além disso, o Leão Azul conheceu o possível caminho até a decisão. Caso passe pelo Verdão nas oitavas de final, o Remo encara o vencedor de Cuiabá e Atlético-MG, nas quartas. Se chegar à semifinal, o time azulino pode enfrentar Athletico Paranaense, Cruzeiro, Corinthians ou Sport.

Todos os jogos são de ida e volta. Em caso de empate em pontos e saldo de gols após ambas as partidas, os duelos são decididos nas cobranças de pênaltis.