Renovação de Paulinho Curuá com Remo avança; contrato com o volante termina na quinta-feira

A renovação de contrato do volante Paulinho Curuá com o Remo está bastante avançada. Pelo menos é o que afirma uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino. A informação aponta que apenas alguns detalhes burocráticos ainda afastam o jogador do Baenão.

Por mais que as negociações estejam avançadas, o Remo tem que anunciar o destino do jogador nos próximos dias. O atual contrato do atleta com o Leão Azul termina nesta quinta-feira (5). Por conta disso, a diretoria corre contra o tempo para firmar um novo acordo com o jogador.

Vale destacar que a manutenção de Paulinho Curuá no elenco azulino é uma prioridade da diretoria. Apesar de ainda não ter marcado gols com a camisa do Remo, o volante teve o desempenho elogiado pela comissão técnica e torcida azulina. Nesta temporada, o jogador participou de 11 dos 14 jogos da campanha do Leão que garantiu o título estadual.

Caso renove o contrato, Paulinho Curuá deve ser relacionado para a partida do Remo contra o Brasil de Pelotas-RS. As equipes se enfrentam neste sábado (7), às 19h, pela quinta rodada da Série C. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.