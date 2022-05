Site Chance de Gol apresenta probabilidade de classificação e rebaixamento de Remo e Paysandu; veja

A Série C do Campeonato Brasileiro está na quarta rodada e os sites de projeções e estatísticas já começaram a elaborar cálculos sobre a possibilidade de classificação e queda para as respectivas séries D. Clube do Remo e Paysandu seguem na disputa, e segundo o site Chance de Gol, possuem atualmente mais de 50% de chances de garantir vaga na fase final do torneio e o consequente acesso à Série B.

De acordo com o site, o Remo - 7º colocado - é o time paraense com maior probabilidade, com 61.7% de chances de classificação, contra um risco de queda à Série D na casa dos 3%. Do outro lado, o Paysandu, que é o atual 11º na tábua classificatória, tem 53.8% de classificação, contra possibilidade de queda na ordem de 5.1%.

Os dados reunidos são calculados, de acordo com o site, com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota no próximo jogo. “Todas as probabilidades divulgadas no Chance de Gol são baseadas em um modelo de probabilidades e calculadas através de técnicas matemáticas e estatísticas desenvolvidas em Tese de Mestrado (pelo Depto. de Estatística da USP) e testadas detalhadamente desde a Copa do Mundo de 1998”, ressalta o site.

No topo da tabela, com as maiores chances de classificação, estão Mirassol, atual líder da Série C, com 10 pontos ganhos, 85.9% e 0.5% de chance de rebaixamento, seguido de ABC-RN, quarto colocado com sete pontos, 85.4% para a classificação e 0.7% para o rebaixamento; Ypiranga-RS, com cinco pontos, 63.7% de chance de classificação e 3% para o descenso; e Botafogo-PB, com 63.3% para alcançar a Série B e 3.2% de chances de ser rebaixado para a terceirona. Na lista de possibilidades, o Paysandu aparece na sétima posição, logo atrás do Botafogo-SP.

A Série C deste ano é dividida em duas fases, com a primeira disputada no sistema de pontos corridos, em turno único. Ao final de 19 rodadas, os oito melhores colocados avançam à segunda fase, que será dividida em duas chaves de quatro equipes, jogando em dois turnos. Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, os primeiros colocados se classificam para a final, enquanto os quatro últimos colocados descem à Série D de 2023. Conforme o site, para um clube sagrar-se campeão da Série C, é necessário atingir 43 pontos, numa projeção de 100%, enquanto que, para permanecer na divisão, são necessários 10 a menos, ou 33 pontos.