Série C: Paysandu fica no empate fora de casa com o ABC-RN

Paysandu e ABC-RN empataram na noite desta quarta-feira (20) no estádio Frasqueirão, em Natal, em partida atrasada da 1ª rodada da Série C. Durante a partida, o Papão até teve as melhores chances de jogo, mas parou em uma boa partida do goleiro Pedro Paulo e no ferrolho da defesa nordestina. Os gols da partida foram marcados por Fábio Lima, para os alvinegros, e Patrick Brey, para o Bicola.

Com o resultado, o Papão se manteve na 5ª posição do torneio com quatro pontos conquistados. Com a mesma pontuação está o ABC-RN, mas a equipe de Natal fica na 7ª colocação, por ter saldo de gols inferior.

O próximo jogo do Paysandu pela Série C será na segunda-feira (25). A equipe paraense viaja até o interior de São Paulo onde enfrenta o Mirassol, pela terceira rodada do torneio. A partida, que começa a partir das 20h30, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Primeiro tempo

A partida começou equilibrada, mas com o ABC com as melhores chances. A equipe de Natal utilizava bastante as laterais do campo para construir jogadas de perigo. Os pontas, Kelvin e Fábio Lima, recebiam bolas longas em profundidade e conseguiam fazer cruzamentos perigosos.

Por outro lado, o Paysandu conseguiu chegar ao gol somente em lances de bola parada. Marlon e Toscano chegaram a cobrar faltas para o gol, mas todas passaram longe da meta do goleiro Pedro Paulo.

Os rumos da partida mudaram a partir dos 20 minutos, quando o Paysandu começou a crescer no jogo. O Bicola passou a acertar a marcação nas laterais e neutralizou a principal jogada do ABC-RN. Além disso, o Papão começou a aproveitar os erros de passe do rival e sair no contra-ataque. Marlon, José Aldo e Patrick Brey tiveram boas chances dentro da área, mas não aproveitaram.

O ABC-RN ainda tentava se encontrar na nova configuração da partida, quando "encontrou" um gol. Em cruzamento de Felipinho, Thiago Coelho espalmou para o meio da área, a bola bateu em Fábio Lima e entrou. 1 a 0 ABC, no primeiro chute a gol da equipe potiguar no jogo.

Segundo tempo

O ABC voltou para o segundo tempo usando uma estratégia de jogo mais reativa, esperando o adversário. A equipe de Natal organizou uma linha com cinco defensores e encaixou as marcações no meio de campo, neutralizando os ataques do Paysandu. Em um dos poucos momentos em que o Papão conseguiu "escapar" do ferrolho do ABC-RN, Henan recebeu livre na entrada da área, mas parou em grande defesa de Pedro Paulo.

Apesar disso, a insistência bicolor foi recompensada. Aos 14 minutos, Patrick Brey recebeu na área, passou por dois e tentou o primeiro chute. A bola bateu na zaga e, no rebote, o lateral acertou uma paulada no ângulo do goleiro. 1 a 1.

O Paysandu seguiu rondando mais a área do ABC. Toscano, em lance afastado pelo zagueiro Porozo, e Dioguinho quase marcaram. Por sua vez, a equipe de Natal partia em contra-ataques, sempre pelas laterais. No entanto, o goleiro Thiago Coelho pouco precisou trabalhar.

Na reta final da partida, as equipes perderam intensidade e chegaram menos vezes ao gol. O ABC-RN ainda levou perigo em cabeçada de Jefinho, já nos minutos finais, mas a bola foi pra fora. Resultado final: empate bicolor fora de casa.

Ficha técnica

ABC-RN x Paysandu

1ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 20 de abril

Hora: 19h

Local: estádio Frasqueirão, em Natal

Arbitragem: Thiago Mattos (SP)

Auxiliares: Fabio baesteiro e Miguel Costa (SP)

Quarto árbitro: Moisés Lima (RN)

Gols: Fábio Lima - 38/1T (ABC)/ Patrick Brey - 14/2T (PAY)

Cartões amarelos: Erick Varão, Felipinho e Thallyson (ABC); Patrick Brey, José Aldo e Toscano (PAY).

ABC-RN: Pedro Paulo; Richardson, Ícaro, Eduardo e Felipinho; Erick Varão, Thallyson (Marquinhos), Marcos Vinícius e Kelvin; Fábio Lima (Porozo) e Jeffinho. Técnico: Fernando Marchiori.

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho (Bruno Leonardo), Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, Wesley (Henan) e José Aldo (Alessandro Vinícius); Robinho (Dioguinho), Marlon (Yure) e Marcelo Toscano. Técnico: Márcio Fernandes.