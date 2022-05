Remo renova contrato com zagueiro e meio-campista até o final da temporada

O Remo anunciou mais duas renovações de contrato até o final da temporada. Além do volante Paulinho Curuá, a diretoria azulina renovou com o zagueiro Kevem, cria da base do clube, além do volante Laílson, que foi revelado pela Desportiva, mas que defende as cores do Remo desde 2018.

Kevem, de 21 anos, é natural de Magalhães Barata (PA) e foi negociado pelo Remo com o Mirassol-SP, em 2019. Na mesma temporada foi para o Paços de Ferreira, de Portugal, mas retornou ao Remo em 2020 e fez parte da equipe que conquistou o acesso. Na Série B de 2021 teve sequência, fez 29 partidas, mas na atual temporada jogou em apenas três vezes.

Já o meio-campista Lailson, de 24 anos, vai ficar no Leão Azul. O atleta teve passagens pelo Esportivo-RS, na Série D do ano passado e jogou a Segundinha pelo Caeté, retornou ao elenco remista no início da temporada. Em 2022 Laílson atuou em cinco partidas com a camisa azulina.