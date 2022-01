Com contrato com o Paysandu, meia Victor Diniz se despede do Cruzeiro

Victor Diniz usou suas redes sociais para se despedir do Cruzeiro, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Junior. O meia que tem vínculo com o Paysandu deve retornar ao clube bicolor nas próximas semanas.

Pela equipe mineira, onde estava desde 2021 quando foi emprestado pelo Paysandu, o meia atuou em 27 jogos e marcou oito gols pela Raposa.

“Cruzeiro… Hoje venho me despedir de você e não sou bom nisso, você teve pouco tempo na minha vida, mas ganhou um espaço enorme dentro do meu coração. Infelizmente o futebol é um filme sem roteiro. Agradeço pela oportunidade de defender uma história gigantesca como a sua, então saio daqui feliz por ter uma nova história pra contar. Agradeço também por fazer tantos amigos aqui que pretendo levar pra vida toda, dentro ou fora de campo. Hoje você ganhou mais um torcedor. Volta pro lugar que você merece Cruzeiro, CINCO vezes mais forte do que você já foi, com suas 5 estrelas no peito”, escreveu o atleta.