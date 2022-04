Pouco aproveitado no Parazão, Paysandu empresta meia da base ao Fortaleza-CE

Após retornar do Cruzeiro-MG depois de uma temporada inteira no clube mineiro, o meia paraense Victor Diniz, cria das categorias de base do Paysandu, será emprestado novamente pelo Papão. O jogador de 20 anos está indo para o Fortaleza-CE. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, a O Liberal.

Essa será o terceiro empréstimo feito pelo Paysandu com o jogador. Antes do Cruzeiro, o atleta tinha sido emprestado em 2019 ao Bahia-BA, por onde jogou uma temporada inteira. Natural de Ananindeua (PA), Diniz foi reintegrado ao elenco bicolor neste ano, após o fim da Copa São Paulo, quando disputou pelo Cruzeiro e foi um dos artilheiros do time com quatro gols marcados. Na carreira teve passagens rápidas também pela base do São Paulo-SP e Palmeiras. Em sua conta no Instagram, Diniz fez uma publicação e se despediu do Paysandu.

“Mais um desafio. Uma vida repleta disso, estou indo para mais um. Amo você, Paysandu, mas sabemos quão esse amor é difícil de lidar. Te amo, Papão. Até breve”, escreveu.

Victor Diniz realizou duas partidas pelo Paysandu nesta atual temporada e se apresenta ao Fortaleza nesta semana. A intenção do clube nordestino é utilizá-lo na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Sub-23).