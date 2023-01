Chefe do Brasil no Sul-Americano, Gluck Paul projeta aumento nos jogos da base no Pará

A Seleção Brasileira Sub-20 se apresenta nesta quinta-feira (5), na Granja Comary, no Rio de Janeiro (RJ) e inicia a preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado na Colômbia, a partir do dia 19 de janeiro. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para chefiar a delegação na competição. Em entrevista ao O Liberal, Gluck Paul agradeceu e citou a importância do Pará estar inserido em processos da CBF e citou como o convívio com as divisões de base pode render em experiências positivas ao futebol do Estado.

“É de fundamental importância [ser escolhido para chefiar a delegação da Seleção Brasileira], é o nome do Pará, da FPF, que passa por um processo de reconstrução, de reconquista da credibilidade e alinhamento com a CBF, que vive um novo momento, repaginada e que o presidente Ednaldo Rodrigues vem levantando as bandeiras sociais, estamos enxergando um alinhamento de gestão e ficamos felizes em servir como fonte conteúdo à CBF”, falou, Ricardo.

No Pará

O mandatário do futebol paraense falou da relação com a CBF e como esse laço pode render frutos ao esporte local. Gluck Paul citou o baixo número de competições e jogos dos garotos da base paraense e uma das metas é o aumento das médias de partidas por clube na temporada.

“Estaremos em uma competição internacional de base que é o Sul-Americano, e hoje, parece até coincidência, a base é o nosso principal discurso na Federação Paraense de Futebol, como levantar a base, temos que aumentar o nosso número de competições, número de jogos por clube, jogamos muito muito pouco e a FPF vem realizando poucos campeonatos de base. Então será uma oportunidade gigantesca estar inserido na nata da base do futebol brasileiro. Isso será um processo de aprendizado muito grande, que contribuirá com o crescimento do futebol paraense”, finalizou.

Data marcada

A viagem da delegação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano, na Colômbia, está prevista para o dia 16 de janeiro. A estreia do Brasil está marcada para o dia 19, contra o Peru, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.