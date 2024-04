Recém-dispensado do Paysandu, jogador assina com o Londrina-PR, rival do Remo na Série C

Entre a conquista do Campeonato Paraense e o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu realizou algumas mudanças no elenco. Entre as dispensas do clube, estava o lateral-esquerdo Geferson, que foi anunciado pelo Londrina-PR, nesta sexta-feira (26), como reforço do clube para a Série C.

Na Terceirona com o Londrina, Gerson deve “reencontrar” o Clube do Remo, maior rival do Papão. A partida entre as equipes está prevista para rolar na 18ª rodada da primeira fase, ainda sem data definida.

O clube alviceleste anunciou o desligamento de Geferson no último dia 19 de abril, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo com o jogador.

Apesar do currículo de destaque, incluindo uma convocação na Seleção Brasileira, o jogador teve poucas oportunidades em Belém. Ainda na pré-temporada, sofreu uma lesão muscular que o deixou afastado das primeiras partidas do Papão no ano. Em seguida, quando já tinha condições de jogo, viu concorrentes do setor - Bryan e Kevyn - viverem boa fase. Por conta disso, nos cinco meses em que esteve na Curuzu, disputou apenas três partidas oficiais e não marcou gols.