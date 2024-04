Entenda as regras de transferências na Série C; Remo pode contratar até final de julho

Os dois clubes rivais da avenida Almirante Barroso vivem condições diferentes quanto a participação no mercado de transferências. Enquanto o Paysandu está impossibilitado de inscrever jogadores por conta da janela de transferências da Série B do Brasileirão, o Remo terá um tempo maior para trazer novos atletas. Segundo o regulamento da Série C, as equipes participantes podem registrar reforços até o dia 26 de julho.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Diferentemente do que ocorre na Segundona, a Terceira Divisão não possui uma janela de transferências. Desde o início do torneio até a última sexta-feira do mês de julho as equipes podem inscrever novos atletas. Isso dá a possibilidade às equipes participantes de modificarem os elencos até a reta final da primeira fase da competição, que termina em agosto.

VEJA MAIS

Recentemente, por exemplo, o Remo inscreveu novos jogadores. Na última quarta-feira (24) constou no Boletim Informativo Diário (BID) o registro do atacante Matheus Lucas, contratado do Boavista-RJ. No mesmo dia, o Leão anunciou o acerto com o volante Adsson, do Bangu-RJ.

No entanto, neste período de início de campeonato, os clubes da Terceirona só poderão inscrever jogadores vinculados a outras equipes das séries C e D do Brasileirão ou que estavam sem contrato. Isso porque jogadores que tem acordos com clubes da Primeira e Segunda divisões estão "presos" pela regra da janela de transferência. Dessa forma, esses atletas só poderão efetuar negociações após o dia 10 de julho, data na qual a janela das séries A e B "reabrem".

Remo na janela

O Remo contratou mais de dois times completos de jogadores novos para a temporada de 2024. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão trouxe para este ano 27 novos atletas. A tendência, segundo a diretoria azulina, é que mais jogadores cheguem ao Baenão nas próximas semanas.

Com mais de dois times inteiros de reforços, o Remo volta a campo neste sábado (27), à noite, contra o Athletic-MG, fora de casa, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.