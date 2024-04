Artilheiro do Campeonato Potiguar esteve próximo do Remo: 'A negociação não andou'

Artilheiro do Campeonato Potiguar com 10 gols, defendendo o Santa Cruz-RN, o atacante Paulinho, de 31 anos, esteve muito perto de defender o Remo nesta temporada. Em entrevista ao podcast "Fora das 4 linhas", o jogador disse que tinha negociações avançadas com o Leão Azul, mas o negócio não se concretizou.

"Houve o contato. Porém, não diretamente comigo. Após a final do segundo turno, quando jogamos com o América-RN, o Lupércio [Segundo, diretor do Santa Cruz] falou comigo e disse que tinha uma proposta do Remo. Ele disse que o clube ia analisar. Como tínhamos acabado de terminar o jogo, eu disse que no dia seguinte a gente poderia conversar. Depois eu não sei o que houve, porque perguntei para o Lupércio o que aconteceu e ele disse que 'não andou'. Acho que eles encontraram outros nomes", explicou.

Paulinho foi o grande destaque do Santa Cruz-RN nesta temporada. A equipe chegou até a decisão do segundo turno do Campeonato Potiguar, mas foi derrotada pelo América-RN e não disputou a finalíssima do torneio.

No momento, Paulinho está sem contrato. O jogador foi dispensado do Santa Cruz-RN ao final do estadual, já que a equipe potiguar não tem calendário no segundo semestre. Na entrevista, o atacante afirma que ainda vive uma indefinição sobre onde irá jogar na sequência da temporada.

Histórico

Já experiente, Paulinho não tem no currículo clubes tradicionais. Grande parte da carreira foi formada em times de menor expressão do Nordeste, como Globo-RN, Visão Celeste-RN, Riachuelo-RN e Atlético-PB. Além disso, o jogador teve uma passagem no Pará, pelo Caeté, entre os anos de 2021 e 2022, quando conquistou o acesso à elite do Parazão e marcou seis gols em nove jogos.