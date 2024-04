Remo: Técnico Morínigo pode ter novidades no time contra o Athletic-MG pela Série C

O Remo tenta se reabilitar na Série C, após derrota na estreia para o Volta redonda-RJ, em casa, pelo placar de 2 a 1. O Leão terá pela frente o Athletic-MG, no próximo sábado (27), às 19h30, na Arena Sicred e o time comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo poderá ter novidade.

O atacante Matheus Lucas, de 25 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e poderá estrear com a camisa do Leão Azul, contra o Athletic, pela segunda rodada da Série C. Matheus Lucas já treina com o elenco e nesta semana foi apresentado oficialmente pelo clube paraense.

Matheus Lucas iniciou a carreira no Linense-SP, atuou no Sub-20 do Fluminense-RJ e teve passagens por Náutico-PE, Capivariano-SP, Figueirense-SC, Avaí-SC, Londriona-PR, além de Ferroviária-SP, Pouso Alegre-MG e Boavista-RJ, clube que disputou o Campeonato Carioca deste ano, com 14 partidas e sete gols marcados.

Matheus Lucas já treina com o grupo e poderá jogar neste sábado (Samara Miranda / Remo)

Além de Matheus Lucas, o técnico Gustavo Morínigo ainda aguarda uma outra regularização. O volante Adsson, de 23 anos, que foi anunciado ontem, também pode ser uma das opções para o jogo, caso seu nome seja publicado no BID da CBF até amanhã (26).

Athletic x Remo duelam às 19h30 do sábado (27), às 19h30, na Arena Sicred, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileiro Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.