No radar do Remo, atacante argentino poderá jogar na Série C só no mês de julho; saiba detalhes

O Remo busca no mercado um atacante para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos nomes que está no radar do clube azulino é do argentino Cristaldo, de 35 anos, que defende as cores do Independente Petrolero, da Bolívia. A contratação do atacante foi cogitada pelo clube no início da temporada, mas acabou não ocorrendo, porém, caso o interesse permaneça e o Leão acerte com o Cristaldo, o atacante só poderia jogar com a camisa do Remo a partir de julho.

O experiente Cristaldo, com passagens no Vélez Sarsfield, Racing e Newell’s Ond Boys, da Argentina, além de ter jogado no Palmeiras-SP, é uma das peças que o Remo monitora e não é de agora. A falta de eficiência do ataque remista nesta temporada gera preocupação ao torcedor e também à diretoria, que quer a contratação de um jogador para suprir a necessidade no setor ofensivo, porém, caso Cristaldo desembarque no Aeroporto Internacional de Belém, ele só poderia atuar com a camisa azulino em julho.

As Séries A e B do Campeonato Brasileiro possuem janelas de transferências para contratações, diferentes das Séries C e D, porém, Cristaldo se encaixa em uma transferência internacional, mesmo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não citando as Séries C e D. Desse modo, vale o que está no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF), em que qualquer atleta se tratando de transferências que seja de um país para o outro, só pode ser transferido dentro dessas janelas de contratações internacionais, portanto no dia 10 de julho, fechando no dia 2 de setembro.

Caso a contratação de Cristaldo seja concretizada pela diretoria do Remo, o atacante argentino só poderia realizar a sua estreia com a camisa do Leão Azul na 13ª rodada, contra a Ferroviária-SP, fora de casa, de acordo com a tabela prévia divulgada pela CBF em seu site oficial.