Remo: lateral-direito Thalys fala sobre desempenho do time e expectativa para jogos fora de casa

O Clube do Remo não está vivendo um bom momento na temporada. Após a derrota para o maior rival, Paysandu, na final do Campeonato Paraense, o time estreou com uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro 2024. Agora, a equipe busca uma recuperação para conquistar os três primeiros pontos no jogo contra o Athletic-MG, no próximo sábado (27).

Para o lateral-direito Thalys, não existe jogo fácil na Terceirona, mas o Leão estará preparado para o próximo desafio, que será fora de casa.

“Na Série C todas as equipes são bem qualificadas, não tem jogo fácil, a gente já sabe que a equipe do Athletic é uma equipe muito forte, principalmente dentro de casa, mas a gente está bem preparado, estamos concentrados nessa partida, já começamos a preparação para chegar lá e conseguir trazer pontos”, declarou.

O jogador, de 24 anos, avaliou o desempenho do Remo na estreia contra o Volta Redonda-RJ, no último sábado (20), quando o time foi derrotado por 2 a 1, e acredita que serão necessários alguns ajustes para o time acertar na finalização.

“Acho que a partida em si não foi ruim, apesar da derrota. A gente criou, se não me engano, 22 finalizações contra quatro da equipe deles. Infelizmente, não conseguimos converter em gols, mas é ajustar ali os detalhes finais para que a bola possa entrar e a gente possa sair vitorioso nas próximas partidas”, disse.

“É um fato já que não é recente, já vem ocorrendo em vários jogos. Mas não é só o pessoal ali na frente, eu acho que do mesmo jeito que a defesa começa lá na frente, o ataque também começa lá atrás. Acho que é todo mundo se unir mesmo, olhar o que a gente pode melhorar no dia a dia, nos treinamentos, para que a gente possa, quando tiver a oportunidade, começar a fazer os gols”, completou.

VEJA MAIS

Para Thalys, agora é hora do time esquecer as derrotas e focar nos próximos desafios fora de casa. O foco do Leão agora deve ser não reviver o desempenho da Série C 2023, quando o time foi derrotado nas quatro primeiras rodadas e passou o restante do Campeonato se recuperando para se livrar da zona de rebaixamento.

“Acho que o grupo está fechado, a gente já vem conversando bastante tempo sobre essas coisas. A gente não pode perder ponto em casa na Série C, mas aconteceu, já passou, não volta mais. Agora é focar nessas duas partidas fora. Temos toda a condição de ir lá, fazer um excelente jogo e voltar com pontos fora de casa, que vão ser importantes para a nossa continuidade na competição”, afirmou.

O Clube do Remo enfrenta o Athletic-MG, em busca dos três primeiros pontos da Série C, a partir das 19h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). A partida terá cobertura completa no portal OLiberal.com e na Rádio Liberal+.