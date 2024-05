Regularizado, novo volante do Remo pode estrear contra o Botafogo-PB na Série C

O Remo encara o Botafogo-PB, no próximo domingo (5), às 16h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, buscando os primeiros pontos no Brasileiro da Série C. Lanterna da competição, a equipe paraense poderá ter uma novidade no time nessa partida diante do Belo. O volante Adsson, está regularizado e poderá atuar contra o clube nordestino pela terceira rodada da Série C.

O meio-campista Adsson, de 23 anos, que foi contratado pelo Leão Azul para a disputa da Terceirona já poderá estrear com a camisa azulina. O jogador alagoano já havia iniciado os treinamentos com o grupo e foi apresentado oficialmente pelo Remo nesta semana. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está pronto para entrara em campo pelo Time de Periçá.

Adsson estava no Bangu-RJ, onde disputou o Campeonato Carioca deste ano, com participação em todos os jogos do clube no estadual, sendo um dos destaques da equipe na competição. A presença de Adsson no time do Remo como titular é incerta, porém, ele é uma das opções do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que vem cobrando da equipe boas atuações, em meio à crise que o clube azulino vive, com jejum de seis jogos sem vitórias, eliminação na semifinal da Copa Verde e perda do título do Parazão para o Paysandu, sem contar o péssimo início na Série C, com a lanterna da competição.

Botafogo-PB x Remo duelam pela terceira rodada da Série C neste domingo (5), e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.