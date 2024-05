Seis jogadores do elenco do Remo ainda não estrearam em 2024; saiba quem são

O Remo tem seis jogadores no atual elenco que ainda não disputaram uma partida sequer com a camisa azulina. Os dados foram obtidos por meio de um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, que utilizou como base o elenco remista, apresentado no site OGol, e as súmulas das últimas partidas do Time de Periçá.

Segundo o levantamento, os jogadores do Remo que ainda não entraram em campo são:

Léo Lang (goleiro)

Kadu Santos (lateral-direito)

Helder Santos (lateral-esquerdo)

Elielson (meia)

Adsson (volante)

Matheus Lucas (atacante)

Os motivos para a não utilização são diversos. Alguns dos jogadores da lista são revelações das categorias de base, que ainda não tiveram oportunidade entre o profissional. Outros, ainda nem chegaram a ser regularizados pela equipe azulina. No entanto, existem atletas que não jogaram por opção técnica.

Estes são os casos do goleiro Léo Lang, o lateral-esquerdo Hélder Santos e do atacante Matheus Lucas. O trio já está com a documentação regularizada, mas não tiveram um minuto sequer dentro de campo. Léo Lang, inclusive, está no clube desde o início da temporada, mas viu Marcelo Rangel ser titular em todos os jogos.

Já Kadu Santos e Elielson, jogadores que tem 18 e 20 anos, respectivamente, são oriundos das categorias de base e esperam uma oportunidade entre os profissionais. Ambos têm, nos seus setores de campo, concorrências pesadas de jogadores experientes.

Já Adsson é quem tem a situação mais "confortável" do grupo. Apesar de ter sido contratado na semana passada e já até ter sido apresentado à imprensa, o jogador só teve a documentação regularizada na última quinta (3). Dessa forma, ele está apto para ser relacionado para o próximo compromisso do Leão na Série C.

Série C

O próximo compromisso do Remo na Terceirona será neste domingo (5), às 16h30, contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada. A partida, que será disputada no estádio Almeidão, em João Pessoa, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.