Remo: atacante Matheus Lucas se apresenta no clube e dispara: ‘Se a bola encostar em mim, faço gol’

O Clube do Remo não vive um bom momento em campo e, após cinco jogos sem vitórias, o time já tem novas peças para que o técnico Gustavo Morínigo possa utilizar para tentar reverter o cenário. Um dos novos integrantes é o atacante Matheus Lucas, de 25 anos, que brilhou no Boavista-RJ e celebrou a oportunidade na equipe azulina.

“Fiz um bom campeonato no Boavista, fui um dos artilheiros do campeonato. Essa esta sendo a minha melhor fase pelo ritmo do jogo, pela oportunidade que tive lá, e espero que seja aqui também, com a camisa do Remo”, disse.

Matheus foi um dos artilheiros no Campeonato Carioca deste ano atuando pelo Boavista-RJ. Ao todo, ele atuou em 14 partidas e marcou sete gols, se tornando um dos artilheiros da competição estadual. O atacante revelou que espera ter o mesmo desempenho com a camisa azulina.

“Acho que foi um momento ali para mim de dar um salto alto pela companha que fiz. E é aquilo que eu gosto cara, que eu amo: fazer gol E na grande área ali, como eu falava para os meus companheiros, tô numa fase que se a bola encostar em mim eu faço gol, então espero que seja assim aqui também no Remo”, disse.

O jogador, aproveitou para explicar também sua posição em campo. “Cabeceio bem, sou um jogador de força, protejo bem a bola ali na minha área. Minha finalização eu tenho certeza que é muito boa, tenho que confiar em mim, então qualquer oportunidade que eu tiver eu vou marcar o gol. Hoje em dia estou mais focado em ser centroavante, até mais para fazer o gol mesmo”, afirmou.

VEJA MAIS

O atacante já está focado no próximo desafio do Remo, contra o Athletic-MG, pela segunda rodada da Série C. Mesmo incerto em campo, Matheus relembrou que é preciso ter cuidado com o rival, que surpreendeu os times da Terceirona goleando o Caxias-RS, fora de casa, na primeira rodada.

“Para mim não tem time bobo, time que trabalha, time que chega lá e faz o que o Athletic que fez contra o Caxias. Acho que a gente tem que trabalhar mesmo, focar aí para o mínimo, tirar um ponto do lado da casa deles. A gente está a cinco jogos sem vencer, agora temos que pensar em cada jogo”, disse.

O Clube do Remo enfrenta o Athletic-MG, em busca dos três primeiros pontos da Série C no próximo sábado (27), a partir das 19h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). A partida terá cobertura completa no portal OLiberal.com e na Rádio Liberal+