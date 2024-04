Remo anuncia contratação de atacante para a Série C do Brasileirão

O Remo anunciou a contratação de mais um atleta para o restante da temporada. O contratado da vez é o atacante Matheus Lucas, de 25 anos, que chega para compor o elenco azulino que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador é natural do Rio de Janeiro e já passou por clubes como Náutico, Capivariano, Figueirense, Avaí, Londrina, Ferroviária, Pouso Alegre, Boavista-RJ e Linense. Além disso, o atacante foi das categorias de base do Fluminense.

Mesmo sem ter sido apresentado oficialmente pelo clube, o jogador destacou que está muito feliz em poder vestir a camisa do Leão Azul e afirmou que o objetivo na equipe é conseguir o acesso para a Série B.

“Feliz por essa oportunidade. O Clube do Remo é um clube de tradição do futebol brasileiro, com uma torcida fantástica. Espero ajudar o Remo a conquistar o acesso para a Série B”, declarou o jogador após a contratação.

O último clube de Matheus foi o Boavista-RJ. Com a camisa do time carioca, o jogador atuou em 14 partidas do Campeonato Carioca e marcou sete gols, sendo um dos artilheiro da competição estadual.

Mercado

O Remo está em busca de reforços para a disputar a Série C. Após não conquistado nenhum dos objetivos do primeiro semestre na temporada, Parazão, Copa Verde e terceira fase da Copa do Brasil, o Leão Azul foca no Campeonato Brasileiro é quer o acesso à Segunda Divisão.

Na última terça-feira (16), o clube azulino apresentou o também atacante Guilherme Cachoeira, de 21 anos. O jogador esteve recentemente no Joinville-SC, ajudando o time na conquista de uma vaga na Série D e chega para a sua primeira experiência em um Campeonato Brasileiro.

Além dele, o Remo também anunciou a chegada do lateral-esquerdo Hélder Santos, de 35 anos, na última terça-feira (16). O jogador atuou na última temporada pelo Criciúma-RS.e ajudou a equipe a conquistar o acesso à Série A do Brasileirão.