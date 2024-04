Remo apresenta atacante Guilherme Cachoeira: 'Espero dar assistências e fazer muitos gols'

Próximo da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo apresentou mais um atacante. Trata-se de Guilherme Cachoeira, de 21 anos. O jogador esteve recentemente no Joinville-SC, ajudando o time na conquista de uma vaga na Série D e chega para a sua primeira experiência em um Campeonato Brasileiro.

Embora tenha vindo do futebol catarinense, o jogador pertence ao Fortaleza, que o contratou por quatro anos e o emprestou ao Leão Azul. Consciente de que chega em um momento delicado, após três eliminações e a perda do título estadual, ele acredita que o cenário favorece a superação e o surgimento dos "heróis".

"Não é um cenário que a gente queria, mas é nessa dificuldade que surgem os grandes heróis e eu espero ser um para o Clube do Remo. Eu sei que a situação é delicada, mas trabalhamos para não errar. A margem de erro é pequena agora e vamos focar no nosso desafio, que é ter o menor número de erros possíveis nas partidas", afirma.

Guilherme é um atacante que atua pelas beiradas, preferencialmente pela esquerda, embora diga que não há exigência, ficando a cargo do treinador a sua posição em campo, onde disputa vaga com Kelvin, Echaporã, Pedro Vitor e Ronald.

Além da questão tática, o jogador também sabe bem da responsabilidade que terá em vestir a camisa azulina e das cobranças que terá pela frente, muito diferente da passagem pelo Joinville. Apesar disso, ele se mostra confiante e tranquilo quanto à missão pela frente.

"Como em todos os clubes que joguei, eu sempre dei o meu melhor. Com certeza o Remo vai ter um papel essencial na minha carreira, porque vai ser o meu primeiro brasileiro. Estou com uma expectativa muito alta, de levar o Remo para a Série B. Gostaria também de retornar ao Fortaleza, que foi o clube que me emprestou para cá e, quem sabe, poder disputar uma Série A", acrescenta o atacante, que inclusive conhece o adversário da Série C por ter passado no clube no primeiro semestre do ano passado.

"Ano passado eu estava no Volta Redonda, nosso primeiro adversário na Série C. Lá eu tive a experiência de ver o jogo, estive no carioca, vi como o treinador joga. É um jogo muito físico, onde as equipes começam muito eufóricas", encerra. A estreia remista na Série C está marcada para o próximo dia 20, às 17 horas, no Baenão.