Remo negocia com lateral que conquistou o acesso para a Série A no ano passado

O Remo está próximo de fechar a contratação de mais um atleta para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão negocia com o lateral-esquerdo Hélder, de 35 anos, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Guarani-SP. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal por uma fonte do clube.

O jogador Hélder Santos é experiente e bastante rodado pelo futebol brasileiro. Nos últimos quatro anos, o lateral possui um número de jogos consideráveis por onde passou e atuou na Série B, com Juventude-RS e Criciúma-SC. Pelo Tigre de Santa Catarina conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Além do Juventude e Criciúma, Hélder possui passagens pelo pelo Londrina-PR, clube onde iniciou a carreira como atleta, além do Grêmio-RS, Bahia-BA, Ceará-CE, Maringá-PR, Aparecidense-GO,Figueirense-SC, Vila Nova-GO e Pelotas-RS. No Guarani-SP, pelo paulistão, nesta temporada, o jogador realizou nove partidas, sete delas como titular.

A diretoria azulina também busca outros jogadores para reforçar o elenco para a disputa do Brasileirão, principal competição para o clube nesta temporada. Com todos os objetivos do primeiro semestre não concluídos [chegar à terceira fase da Copa do Brasil, finalista da Copa Verde e título do Parazão], o Leão foca agora na Série C, no sonho do acesso à Série B. A tendência é que o elenco do Remo passe por uma reformulação e que atletas cheguem no Baenão, mas outros também podem deixar o Leão Azul.

O Remo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado (20), às 17h, no Baenão, diante do Volta Redonda-RJ. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.