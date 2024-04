Depois do vice, Morínigo afirma que o objetivo principal do Remo é o acesso

A missão era difícil e o técnico Gustavo Morínigo sabia disso, afinal, depois de perder na ida por 2 a 0, para ser campeão paraense, sem passar pelas penalidades, o Remo teria que vencer o Paysandu por três gols de diferença. Não deu, o clássico terminou empatado em um a um, neste domingo (14/04). Agora o time azulino terá somente a Série C para salvar o ano.

Na coletiva pós-jogo, o treinador remista destacou a importância de competir com o maior rival. “Competir com o Paysandu foi bom para mim, pois nos deu uma medida importante, é um time que já vinha jogando muito, com um esquema já definido, com jogadores já definidos, com mais entrosamento. Foi bom competir”, afirmou Morínigo.

Passado o Parazão, só resta a Série C para o Remo e Gustavo Morínigo sabe da importância do acesso. “Estamos avaliando o time semana por semana, agora é fechar essa avaliação geral dessa parte, vamos começar outra competição, competição mais importante este ano para nós, é o objetivo principal que é levar novamente o Remo para uma divisão superior”, enfatizou o paraguaio.

A estreia do Leão na terceira divisão será contra o Volta Redonda-RJ no róximo sábado (20/04), às 17h, no Baenão. A partida terá cobertura lance a lance em OLiberal.com e na Rádio Liberal.