Veja as avaliações e notas dos jogadores do Remo no segundo Re-Pa da final do Parazão

O Remo perdeu o título paraense para o Paysandu, neste domingo (14/04).Com empate por 1 a 1, o Leão viu o rival ser campeão devido a vantagem construída no jogo de ida, na última semana.

Veja as notas dos jogadores do Remo atribuídas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal:

Marcelo Rangel - 6,5

Atuação segura do goleiro azulino, mas de pouca exigência. Arqueiro apareceu bem em defesas de finalizações de Nicolas e Edinho, mas não foi determinante para o resultado.

Thalys - 7,0

Uma das melhores partidas do lateral desde que chegou ao Remo. Seguro na defesa e importante no ataque, Thalys foi um dos personagens relevantes do Leão no jogo. Costumava aparecer na linha de fundo com frequência, seja para fazer cruzamentos ou finalizações para o gol.

Bruno Bispo - 7,0

Mais uma segura atuação do zagueiro azulino. Venceu quase todos os duelos contra Nicolas, principal atacante do Paysandu, e teve bom tempo de bola em atecipações.

Ícaro - 3,0

Inconsistente, Ícaro sofreu em alguns momentos da partida. O grande problema do zagueiro era na hora de dar o bote. Costumava "invadir" jogadas que eram de outros companheiros de time e comprometia a organização defensiva. Pra completar o mau desempenho, o jogador ainda foi expulso após cometer pênalti em Edinho. O lance, inclusive, originou o gol do Paysandu.

Raimar - 6,0

Não comprometeu o lado esquerdo da equipe defensivamente, mas pouco aparecia no ataque. Atuação discreta.

Jaderson - 6,5

Ainda impactado pelo penalti perdido na semifinal da Copa Verde, o volante perdeu alguns duelos no meio-campo mas, ao mesmo tempo, contrubuiu no setor de criação, sobretudo, com inversões de jogo.

Pavani - 6,5

Assim como Jaderson, fez uma partida discreta, mas de poucos erros. Aparecia, ao contrário do outro volante azulino, mais na área para a finalização.

Sillas - 7,0

Destaque do Remo, Sillas tinha força física necessária para reter a posse de bola e visão de jogo para achar companheiros bem colocados. As principais jogadas da equipe passaram pelos pés dele.

Kelvin - 7,0

Assim como no jogo da Copa Verde, Kelvin foi uma das válvulas de escape do Remo em contra-ataques. Veloz e forte fisicamente, o jogador apenas pecou no momento da finalização. Além diso, se "escondia" da jogada em alguns lances.

Ribamar - 4,5

Ribamar fez uma partida para esquecer. Perdeu três chances claras de gol e tinha muita dificuldade para segurar a bola no ataque. Foi substituido antes do intervalo por Ícaro e saiu vaiado pela torcida azulina.

Ronald - 7,5

Criticado na Copa Verde, Ronald foi um dos melhores jogadores do Remo. Veloz e driblador, o jogador criou boas chances de gol pelo lado esquerdo. Em uma das poucas vezes que finalizou, marcou para o Leão.

Reservas

Ytalo - 5,5

Apagado no jogo, o centroavante azulino não conseguiu substituir bem Ribamar. Não teve chances claras de gol.

Jonilson - 6,0

Entrou na fogueira, para ocupar a vaga do expulso Ícaro. Foi seguro, mas não se destacou tanto no jogo.

Marco Antônio, Ligger e Kanu - sem avaliação.