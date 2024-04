Nicolas termina o Parazão como herói da 50ª conquista do Paysandu; Ícaro é o algoz do Remo

O atacante Nicolas foi o grande herói do Paysandu na conquista do 50º título paraense. A taça veio neste domingo (14/04), após empate em 1 a 1 com o Remo, maior rival bicolor, no segundo jogo da decisão. Como o Papão venceu a partida de ida por 2 a 0, a equipe alviceleste terminou com vantagem de 3 a 1 no placar agregado.

O desempenho de Nicolas na grande final - fez o gol do título bicolor - já credenciava o jogador ao posto de herói da conquista. No entanto, a trajetória do camisa 11 do Papão no estadual também foi de enorme destaque. Principal jogador do Bicola na temporada, o Cavani da Amazônia terminou a competição como artilheiro, com 11 gols marcados, e balançou as redes em nove dos 14 jogos da equipe no torneio.

Por outro lado, o Remo, derrotado na final para o Paysandu, recolhe os cacos após a campanha frustrada e busca "vilões" que justifiquem a má atuação da equipe. Devido ao desempenho desastroso na decisão, o zagueiro Ícaro aparece nos holofotes da torcida. No segundo jogo da final, ele foi expulso e cometeu o pênalti que deu origem ao gol bicolor.

Além disso, Ícaro pode ser levado como exemplo da inconsistência azulina na competição. O jogador variou entre titular e reserva durante o campeonato até ganhar a vaga na equipe principal com Gustavo Morínigo. Na sequência de clássicos na reta final da temporada, falhou em momentos cruciais, como o jogo de volta da semifinal da Copa Verde - no lance do gol do Paysandu - e na decisão do Parazão.

Agora, Paysandu e Remo voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Papão estreia na Série B na sexta-feira (19/04), às 19h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Já o Leão joga a primeira rodada da Série C no sábado (20/04), às 19h, no Baenão, contra o Volta Redonda-RJ.