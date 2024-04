Veja as avaliações e notas dos jogadores do Paysandu no segundo Re-Pa da final do Parazão

O Paysandu conquistou o título do Parazão pela 50ª vez. No Mangueirão, após vencer na partida de ida por 2 a 0, o empate em 1 a 1 com o Remo bastou para confirmar mais um campeonato estadual para o Papão. Os gols da partida foram marcados por Nicolas e Ronald. Agora, o Paysandu começará a Série B e o Leão a Série C.

Assista aos melhores momentos

Veja as notas dos jogadores do Papão atribuídas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal:

Matheus Nogueira - 7,0

Partida tranquila do goleiro bicolor. Quando exigido, fez boas defesas.

Edílson - 6,0

Apesar de sofrer com os ataques de Ronald, o lateral-direito bicolor fez uma boa partida quando subia para apoiar.

Wanderson - 8,0

Mais uma vez um dos melhores em campo pelo Paysandu. Sempre seguro defensivamente, o zagueiro bicolor repetiu na final o que fez o campeonato todo.

Carlão - 7,0

Fez uma boa partida. Será um bom reserva para a Série B.

Bryan Borges - 7,0

Fez uma partida normal. O feijão com arroz. Não comprometeu.

João Vieira - 8,0

Como sempre uma das figuras mais participativas em campo. Fez um campeonato brilhante.

Val Soares - 7,5

Ganhou uma chance como titular na final e teve uma boa atuação. Será útil na Série B.

Robinho - 7,0

Maestro bicolor, responsável por armar as jogadas, não brilhou como nos últimos jogos, mas fez uma partida “ok”.

Edinho - 7,5

Teve uma boa atuação, levou perigo em algumas finalizações e sofreu o pênalti que provocou a expulsão de Ícaro.

Jean Dias - 6,5

Não repetiu as últimas atuações e foi pouco participativo.

Nicolas - 8,0

Depois de quatro clássicos, voltou a marcar no último RE-PA do ano, de pênalti. Teve boas chances. No primeiro tempo, em bola área, obrigou Marcelo Rangel a fazer milagre.

Reservas

Netinho - 6,0

Entrou para segurar o resultado. Não comprometeu e nem se destacou.

Gabriel Bispo - 6,0

Entrou para segurar o resultado. Não comprometeu e nem se destacou.

Vinícius Leite e Kevyn - Sem avaliação.