Paysandu tira onda com mosaico do Remo, cita erro de português e diz: 'Avisa aí que o Pará tem dono'

"Avisa aí que o Pará tem dono". A frase, que estampou o mosaico do Remo no primeiro clássico Re-Pa da temporada e ganhou destaque por um erro ortográfico, foi usada pelo Paysandu para provocar o maior rival após a conquista do título paraense. Em uma postagem nas sociais, o mascote bicolor aparece "corrigindo" a faixa remista.

Mosaico feito pelo Remo no primeiro clássico do ano (Fabio Will / O Liberal)

O Paysandu volta a disputar uma partida oficial na sexta-feira (19/04), contra o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.