Estreia do Paysandu na Série B contra o Santos será de portões fechados

O Paysandu já possui adversário na estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe paraense terá pela frente o Santos-SP, do Rei Pelé. O clube alvinegro irá enfrentar o Papão da Curuzu sem a presença da torcida, cumprindo pena aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A informação foi dada pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao site GE São Paulo e posteriormente divulgada uma nota pelo STJD. O clube paulista fez um acordo com o STJD e conseguiu a diminuição de pena de seis jogos sem torcida, para apenas três. As partidas do Peixe contra o Paysandu, Guarani-SP e Brusque-SC, serão realizadas de portões fechados. As outras três partidas terão carga de ingresso reduzida e sem a presença de torcidas organizadas.

No acordo com STJD, o Santos se comprometeu a cumprir medidas educativas contra a violência ainda este mês, com o último prazo sendo no dia 20 deste mês, além de pagar uma multa no valor de R$ 300 mil, em relação à transação disciplinar homologada, mais uma multa de R$ 100 mil, parcelada em duas vezes.

O Santos cumpre pena pelos atos de vandalismo da torcida, no último jogo do Brasileirão da Série A, no ano passado, contra o Fortaleza-CE, no Estádio da Vila Belmiro, que terminou com a derrota do Peixe e o rebaixamento do clube para a Segunda Divisão. O clube foi denunciado no artigo 213 de Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por desordem em sua praça de desporto, invasão de campo e lançamento de objetos ao local da disputa do evento desportivo.

Santos x Paysandu está marcado para ocorrer no dia 20 de abril, mas sem local e horário definido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela detalhada da competição. Essa será a primeira vez em que o Santos irá disputar a Série B do Brasileiro.