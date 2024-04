Paysandu anuncia novo lateral-direito após classificação na Copa Verde; confira

Após se classificar para a semifinal da Copa Verde, o Paysandu anunciou a contratação de mais um jogador para a temporada 2024. A novidade é o lateral-direito Léo Pereira, de 26 anos. O anúncio foi feito pelo Papão nesta quinta-feira (11/04), por meio das redes sociais.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras-SP, Léo Pereira disputou a Série C do Brasileirão na última temporada. O jogador disputou o torneio pelo São José-RS, clube onde estava antes de assinar com o Papão. Com a camisa do Zequinha, o lateral disputou 31 partidas e não balançou as redes.

Antes do São José-SC, entre os anos de 2018 e 2023, Léo Pereira rodou por várias equipes de menor expressão no Brasil, como Aparecidense-GO, Treze-PB e Comercial-SP, além de defender equipes tradicionais como Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP e São Caetano-SP. Durante esse período, o jogador também teve uma curta passagem pelo futebol da República Tcheca, onde atuou pelo MFK Karviná, que disputa a primeira divisão do país.

Disputas

No Paysandu, Léo Pereira terá uma intensa disputa por uma vaga na lateral-direita. Para o setor, o elenco bicolor já possui os seguintes jogadores: Michel Macedo, Edilson e Bryan Borges - que também pode jogar pela esquerda.

O jogador, no entanto, ainda não estará regularizado para a próxima partida do Paysandu, que ocorre domingo (14), pela final do Parazão, contra o Remo. Devido às regras de inscrição no torneio, o lateral só deve disputar partidas da Série B do Brasileirão, que começa daqui a dez dias.