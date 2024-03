Paysandu anuncia contratação de Carlos Maia, ex-Goiás e Castanhal, elogiado por Hélio dos Anjos

A contratação do volante Carlos Maia, de 22 anos, foi anunciada pelo Paysandu nesta quinta-feira (7). O jogador estava disputando o Campeonato Paraense pelo Castanhal, que foi eliminado do estadual no último domingo. Sem mais jogos a disputar pela equipe aurinegra, ele teve caminho livre para acertar com o Papão a pedido do técnico Hélio dos Anjos. O acordo assinado é de empréstimo até o final da temporada.

Além do Japiim, o jovem atleta acumula passagens por Goiás, Campinense-PB, Perilima-PB e Grêmio (Sub-20), mas seu vínculo permanente é com o Monsoon, clube-empresa de Porto Alegre (RS) que aceitou emprestar o jogador ao clube alviceleste até o final da Série B 2024.

O interesse bicolor em Carlos Maia surgiu no confronto do Japiim contra o próprio Papão, pela 8ª rodada do estadual. Hélio dos Anjos revelou que não conhecia o volante e ficou impressionado com sua atuação na partida, em plena Curuzu.

"Eu sempre falo para jogador: tem atenção, joga direitinho, que daqui a pouco aparece um doido que tu nem imaginas que está te vendo. E o doido, nesse caso desse menino, fui eu. No intervalo do jogo eu chamei [o executivo Ari Barros] e falei: 'Com todas as dificuldades que o Castanhal está tendo, esse menino é jogador. Ele foi o que mais deu dificuldade como segundo [volante], com mobilidade, com ótima qualidade", contou o treinador durante a entrevista coletiva pós-jogo contra o Rio Branco-AC, pela Copa Verde.

A chegada de Carlos Maia ao Paysandu também se dá em um momento delicado da temporada: o fechamento da janela de transferências para clubes das Séries A e B do Brasileiro, que ocorre nesta quinta-feira. O prazo foi estendido para casos de jogadores que ainda estão disputando estaduais, mas, ainda assim, restringe o universo de possibilidades do clube alviceleste.

"Não sabia nada dele [Carlos Maia] e fui ver que ele participou de um elenco de um clube grande, que foi o Goiás. É um jogador jovem, de 22 anos, que pode nos ajudar bastante. Se alguém reclamar que queria um de nome, esse jogador de nome tem que estar na mesma condição de jogo que o meu grupo tem", concluiu Hélio dos Anjos.

Já regularizado junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Carlos Maia está apto para estrear pelo Paysandu neste final de semana, contra o Bragantino, jogo de ida das quartas de final do Parazão. A partida será neste sábado (9), a partir das 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança.