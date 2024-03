Meia Carlos Maia tem empréstimo ao Paysandu regularizado na CBF e nome já aparece no BID

O meia Carlos Maia vai ser anunciado pelo Paysandu em breve. Na última quarta-feira (6), o Castanhal, time que o jogador defendeu na primeira fase do Campeonato Paraense, publicou a rescisão do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas um detalhe chamou a atenção: a foto do meio-campista foi atualizada com a camisa do Papão. Agora, nesta quinta, a transferência por empréstimo ao Papão foi registrada no BID. O vínculo do meia pertence ao Monsoon, do Rio Grande do Sul.

Com isso, o anúncio da contratação do jogador para o restante da temporada pode ocorrer em breve. A equipe do Núcleo de Esportes do O Liberal confirmou a informação de que o time bicolor estava em contato com o atleta para um acordo. Vale destacar que o Paysandu tem até a próxima sexta-feira (8) para inscrever novos jogadores no Campeonato Paraense e até esta quinta-feira (7) para regularizar os atletas para a Série B do Brasileirão.

Na manhã da última quarta-feira (6), o meia publicou nas redes sociais um post de despedida do Castanhal. O Japiim foi eliminado na primeira fase do Parazão e não tem mais competições para disputar nesta temporada.

"Venho aqui agradecer ao Castanhal Esporte Clube, do presidente a todos os funcionários que fazem o Castanhal. Serei grato por abrirem as portas para mim, assim encerrando mais um ciclo", publicou o jogador.

Registro de transferência no BID desta quinta-feira (Reprodução/CBF)

Carlos Maia é de Cabo Santo Agostinho, no interior Pernambuco. O jogador já teve passagens pelo Goiás–GO e atuou ao lado do atacante Nicolas, mas ficou apenas seis jogos no clube. Também passou pelo Resende-RJ, Madureira, Perilima, Grêmio (Sub-20), Campinense e Monsoon.