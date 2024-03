Paysandu: meia ex-Goiás que estava no Castanhal pode ser anunciado pelo clube

O Paysandu tem negociação aberta para contratar o meia Carlos Maia, que estava disputando o Campeonato Paraense 2024 pelo Castanhal. O jogador, de 22 anos, tem passagem recente pelo Goiás, onde atuou ao lado do atual atacante bicolor Nicolas. A informação foi divulgada pelo jornalista Magno Fernandes e confirmada pela reportagem de O Liberal.

Carlos Maia usou as redes sociais na manhã desta quarta para se despedir do Japiim da Estrada, que foi eliminado na primeira fase do Parazão e está sem calendário de jogos profissionais para o restante do ano. "Venho aqui agradecer ao Castanhal Esporte Clube, do presidente a todos os funcionários que fazem o Castanhal. Serei grato por abrirem as portas para mim, assim encerrando mais um ciclo", publicou o meio-campista.

O meio-campista fez duas postagens se despedindo do Castanhal (Reprodução/Instagram/@c_maia01)

Natural de Cabo Santo Agostinho, no interior de Pernambuco, Maia tem 1,86m de altura e atua principalmente como meia-ofensivo. Na atual temporada fez 7 jogos e marcou um gol com a camisa aurinegra - de pênalti, o segundo na vitória por 2 a 0 sobre o Tapajós, pela 6ª rodada do estadual.

Em 2023 ele começou a temporada no Goiás, período em que jogou ao lado de Nicolas. Inclusive, foi autor de uma assistência para o gol do atacante na derrota do Esmeraldino por 2 a 1 no clássico com o Atlético-GO, pela 2ª rodada do Goianão do ano passado (veja o lance no vídeo abaixo, aos 1min47s). A passagem pelo Goiás, porém, foi curta: apenas 6 jogos e dois passes para gol.

Além de Castanhal e Goiás, Carlos Maia tem no currículo passagens por EC Resende-RJ, Madureira, Perilima, Grêmio (Sub-20), Campinense e Monsoon-RS.

Prazo para contratações

A diretoria bicolor tem até a sexta-feira (8) para inscrever novos jogadores no Parazão e até amanhã para regularizar atletas visando a Série B do Brasileiro, já que a janela nacional de transferências encerra nesta quinta-feira, dia 7.